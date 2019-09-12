” أبو الليف ” يستغيث بوزيرة الثقافة المصرية .. والسبب ؟

نشر الفنان المصري ” أبو الليف ” في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بيانا له وجه من خلاله نداء واستغاثة إلى وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة ” إيناس عبد الدايم ” .

حيث طالبها أبو الليف بضرورة تعديل قانون النقابات والمصنفات وجمعية الملحنين والمؤلفين وذلك خوفا على انحدار الذوق العام .

وكتب أبو الليف في البيان : ” نداء إلى السيدة الدكتورة الزميلة وزيرة الثقافة الأستاذة إيناس عبد الدايم .. أنا الفنان أبو الليف أطالب سيادتكم بتعديل قانون النقابات والمصنفات وجمعية الملحنين والمؤلفين .. أتمنى وراجيا المولى عز وجل قبول طلبي لخوفي على الأجيال القادمة من انحدار الذوق العام أكثر مما هو فيه وعليه الآن ” .

وأضاف قائلا : ” أنا لم أخاطب الدكتور ” أشرف زكي ” أو نقيب المهن الموسيقية الأستاذ ” هاني شاكر ” أو أقلل من شأن أي منهما لا قدر الله ولا اتهمهما بأي شيء .. ولكن أطلب هذا لخوفي على الفن والفنانين المحترمين في المجال الفني .. أرجو توصيل ندائي وطلبي هذا إلى الأستاذة إيناس عبد الدايم وأنا أعلم جيدا أنها تعمل بجهد شاق لتحسين المجال الفني لأنها فنانة راقية ومحترمة وشكرا لسعة صدركم ” .