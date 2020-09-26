علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على تصدر اسمه ترند تويتر في السعودية بعد ملاحظة مغردين لوجود تشابه كبير في وضعية اخر صورة لحسابه مع صورة ابيار ال الشيخ.

فقد اعاد مغردون سعوديون نشر صورة تركي ال الشيخ وابيار ال الشيخ مشيرين الى وجود تشابه كبير بين الصورتين.

مغردين يلاحظون تشابه بين صورة تركي آل الشيخ وابيار آل الشيخ في تويتر. pic.twitter.com/1mHxpI0p9C — VIRAL (@Viral_Arabic) September 25, 2020

بدوره اعاد تركي ال الشيخ نشر الخبر عبر حسابه على تويتر وعلق كاتبا: “ابيار مو لهدرجة” مع ايموجي غاضب.

ابيار مو لهدرجة pic.twitter.com/5VgJFmwu8d — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 25, 2020

بدورها نشرت ابيار ال الشيخ مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر قالت فيه انها قامت بتقليد صورته لانه شخصية محبوبة واعتذرت ان كانت قد سببت له اي احراج موضحة انها قامت بتغييرها.

يابو ناصر تراك شخصيه محبوبه ….. @Turki_alalshikh pic.twitter.com/JFUolvaFeu — أبيار آل الشيخ (@Abby419e) September 25, 2020