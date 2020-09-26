علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على تصدر اسمه ترند تويتر في السعودية بعد ملاحظة مغردين لوجود تشابه كبير في وضعية اخر صورة لحسابه مع صورة ابيار ال الشيخ.
فقد اعاد مغردون سعوديون نشر صورة تركي ال الشيخ وابيار ال الشيخ مشيرين الى وجود تشابه كبير بين الصورتين.
بدوره اعاد تركي ال الشيخ نشر الخبر عبر حسابه على تويتر وعلق كاتبا: “ابيار مو لهدرجة” مع ايموجي غاضب.
بدورها نشرت ابيار ال الشيخ مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر قالت فيه انها قامت بتقليد صورته لانه شخصية محبوبة واعتذرت ان كانت قد سببت له اي احراج موضحة انها قامت بتغييرها.