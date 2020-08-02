تحرص الراقصة جوهرة دائما على مشاركة تفاصيل حياتها اليومية مع متابيعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما انستغرام.

و يبدو ان جوهرة من محبي فصل الصيف حيث تفضل قضاء اجازاتها في احضان البحر والطبيعة.

أغلب ثياب البحر التي ترتديها الراقصة جوهرة تتألف من قطعتين”المايوه البيكينى” حيث تتالق بقوامها الرشيق.

تختار الراقصة جوهرة ألوان زاهية مفعمة بالحياة في اطلالاتها على البحر.. حيث نرى الكثير من اللون الابيض وكأنها عروسة البحر.

وقد اخترنا لكم في الفيديو المرفق مجموعة من اجمل اطلالات الراقصة جوهرة بالمايوه: