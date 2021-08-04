كشف الفنان المصري محمد هنيدي تعرضه لموقف طريف بعد أن تفاجأ أثناء تصفحه لحساب بلوقر أمريكية بأنها قامت بحظره من دون سابق إنذار.

ويبدو أن الفتاة قامت بحظر محمد هنيدي بسبب الشبه الكبير بينهما وبالتحديد عن الشخصية التي أداها النجم الكوميدي في فيلم “جاءنا البيان التالي” والذي كان فيه لهنيدي متنكراً بشخصية فتاة.

صُور هنيدي بالباروكة وصُور الفتاة نالت انتشار كبير بسبب الشبه بينهما وهو ما دفع هنيدي لمشاركتها عبر حسابه في انستقرام وارفاقها بتعليق “بعيدا عن الشبه بس ليه ادخل بروفايلها عشان اعرف مين دي الاقيها مدياني بلوك يالااا ماهي الكيميا كدشه غدارة”.

الجمهور بدوره أرفق عدة تعليقات ساخرة كان منها “أكيد غارت منو لأنو أحلى منها”..وتابع آخر “الشبه بينهم مش طبيعي”..وجاء في تعليق أحدهم “كانهم توأم”…فيما رجح الأغلب أن هنيدي أجمل منها.

كما علق عدد من النجوم على الموقف كان منهم الفنانة لطيفة التي كتبت “ انت احلى” وايتن عامر “قطع ايديها بلوك ازاى بس ” وشمس الكويتية “ غيره نسوان بعيد عنك” و شكران مرتجى “لك في أحلى منك مستحيل ”.