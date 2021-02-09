تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان المصري ​حسام حبيب​، خلال تواجدهما في أحد الاماكن العامة في دبي، حيث حرص عدد من المعجبين على إلتقاط الصور معهما.

وأثنى المتابعون على إطلالة عبد الوهاب الطبيعية، فيما أشار البعض الآخر إلى أنها إكتسبت وزناً زائداً.

وكانت أعلنت عبد الوهاب أمس تأجيل حفلها في الإمارات العربية المتحدة والمقام على مسرح المجاز بالشارقة بصحبة الفنانة أصالة.

وكتبت شيرين :”تزامنا مع الاجراءات و تدابير الصحة الاحترازية بدولة الامارات العربية المتحدة تم تأجيل حفل يوم ١٩ بالشارقة على مسرح المجاز لاشعار اخر. انشالله لقائنا قريب”.





