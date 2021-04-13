نشرت ” جنا عمرو ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من احتفالها بحلول شهر رمضان المبارك .

وظهرت جنا عمرو في الصورة وهي مرتدية إسدالا للصلاة وتحمل بيديها فانوسا كبيرا .. وكتبت في تعليقها عليها : ” رمضان كريم ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة الذين انهالت تعليقاتهم لتهنئتها بمناسبة شهر رمضان والبعض الآخر أكدوا على أنهم لا يزالوا يتذكرونها وأن ملامحها لم تتغير كثيرا مع مرور السنوات على ظهورها الفني .

يذكر أن جنا عمرو من مواليد عام 2005 وكان قد اكتشفها فنيا المخرج ” أكرم فريد ” عندما شاهدها في برنامج الأطفال ” ستار صغار ” وقدمها في فيلم ” سامي أوكسيد الكربون ” مع الفنان هاني رمزي .

وشاركت جنا بعد ذلك في عدد من الأفلام السينمائية منها : حصل خير وتوم وجيري وكلبي دليلي وغيرها .. وابتعدت عن الفن منذ عام 2017 وكان آخر أعمالها هو فيلم فوبيا .