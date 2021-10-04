انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول وفاة الفنان السوري ” جورج وسوف ” .

وحرص جورج وسوف على طمأنة جمهوره ومتابعيه عليه والرد على تلك الأخبار التي تم تداولها في مرة ليست بالأولى التي تخرج فيها شائعات وفاة سلطان الطرب .

فنشر جورج وسوف صورة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام تجمعه بالفنانة ” هدى حداد ” شقيقة الفنانة اللبنانية ” فيروز ” في أحدث ظهور لها .

وكتب في تعليقه عليها : ” صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى .. إبتسامة وروح حلوة وذوق أيام الزمن الجميل ” .