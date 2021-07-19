شاركت الفنانة ” نرمين الفقي ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور أثناء قضائها لعطلتها الصيفية .

فظهرت نرمين الفقي في الصور وهي هلى شاطئ البحر وترتدي فستانا صيفيا قصيرا وهو الأمر الذي عرضها إلى عدد من الانتقادات من جانب المتابعين .

حيث أعرب بعض المتابعون عن غضبهم من ظهور نرمين الفقي ونشرها لمثل هذه الصور تزامنا مع يوم عرفة وعدم احترامها لهذا اليوم وللصائمين وطالبوها بحذفها .

فجاءت التعليقات مثل : ” يوم عرفة والناس صايمة ويوم فضيل وحضرتك منزلة هالصور عيب احترموا الإسلام يا مسلمين ” و ” احترمي إن النهاردة يوم عرفة ” و ” طيب نزلي صورك النهاردة وانتي في العمرة عيشي روحانيات اليوم ده ” و ” يعني دي صور تحطيها في اليوم العظيم ده ” .