أعلن الفنان المصري ” محمد عطية ” في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام عن أحدث أعماله الفنية والتي ستتعاون معه بها المغنية اللبنانية ” سينتيا كرم ” والتي كانت قد شاركته في الموسم الأول من برنامج ” ستار أكاديمي ” منذ 17 عاما .

وتضمن المنشور صورة لمحمد عطية برفقة سينتيا كرم وكتب في تعليقه عليها : ” بعد ستار أكاديمي وبعد أكتر من خمستاشر سنة أول مرة أشتغل مع سينتيا من أحلي الناس وأكترهم طيبةً وجدعنة .. دي أول حاجة نعملها سوا أنا وسينتيا من وقت أغنية ( جاي الحقيقة ) ” .

وتابع : ” قد إيه أنا مبسوط إني رجعت اشتغل معاها .. دي صورة من كواليس تصوير ( ترقص ) .. استنونا يوم 14 عشان تشوفوا إحنا اشتغلنا سوا فإيه ” .