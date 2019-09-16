أحدث ظهور ل ” شادي شامل ” شبيه عبد الحليم حافظ .. وانتقادت من الجمهور وشادي يرد ويصفهم بالسفالة وقلة الأدب

بعد غياب استمر لسنوات ظهر الفنان المصري ” شادي ” والمشهور ب شبيه الفنان الراحل ” عبد الحليم حافظ ” بإطلالة مختلفة عن شكله المعهود به .

حيث ظهر في صورة نشرها عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” بقصة شعر طويلة وباللون الأشقر بدلا من الأسود .

ليتعرض بعد ذلك إلى هجوم من متابعيه وانتقادات لاذعة ضد هذه الإطلالة .

مما دفع شادي شامل إلى الرد برسالة قوية على تلك الانتقادات عبر حسابه الشخصي على ” إنستجرام ” ووصف من اساءوا إليه ب ” قلة الأدب ” .

وكتب شادي في رسالته قائلا : ” الناس المعقدة والمريضة اللي عماله تشير صورتي وأنا شعري طويل وعاملين يقلوا في أدبهم ويستخفوا دمهم وهم بيض أصلا .. وأنا أكتر حاجه بكرها في حياتي هي قلة الأدب ” .

واستطرد حديثه : ” أنا لو بواب العمارة أكبر مني في السن بقولو حضرتك وبحترمه والدي علمني كلمة حضرتك دي مهمة اني اقولها مع الناس عشان يكون في احترام .. وأمي علمتني ان مسمحش لحد يتطاول عليا وأسكت .. المهم لما تيجي تخش علي بروفايل بتاع الناس المريضة دي بتلاقيهم شكلهم غريب واللي بيئة واللي من تحت بير السلم أنا مش بتريق لا سمح الله والله بس الموضوع بقي في سفالة وقلة ادب وبدون داعي ” .

وأضاف : ” اللي هيقولي اصل احنا في مجتمع شرقي والكلام البطيخ ده هقوله انت من أول أكلك ولبسك وشربك كله مستورد .. أنا مش باخد العادات والتقاليد الخطأ اللي في البلاد الأجنبية واسوق ليها ساعتها يبقي ليك الحق تقول عاداتنا الشرقية بلاش تخش معايا في الحتة دي عشان هفحمك بالادب والذوق و بالدليل ” .

وتابع : ” يا أخي مشفتش مثلا حد بيتكلم إني بمثل مصر في دول أوروبا وباخد جوائز لما بعزف على العود في كذا دار أوبرا في العالم ومن الصعب إن حد عربي يدخل وسط الأجانب وفي الآخر يقولك أصل شعره أصل دقنه ايه الهيافة والتفاهة دي، ده أنا شغال علي أغنيه بقالي ست شهور وبسافر كذا بلد عشان أجيب عازفين من بره عشان أقدم أغنيه حلوة عشان بحترمكم .. على فكرة أنا مش عايز أرضي حد أنا عايز نحترم بعض نتفق باحترام نختلف باحترام وبعدين تعالي هنا أنا راجل معظم وقتي عايش بره ممكن أكون غصب عني اتأثرت بطريقة اللبس والاستايل ودي حاجة ما تعبنيش ” .

وقال : ” ممكن تقول رأيك بكل أدب واحترام .. فعلا ما بقاش في تربية ولا رقي ولا ثقافة للأسف ما تلاقيش الكلام ده غير في مصر .. أنا ما بقصدش كل المصريين أنا بقصد قليل الأدب أما المحترم المؤدب أشيلو فوق راسي من فوق لحد ما ضهري يتكسر .. يا خسارة بحد يا خسارة عيب عيب ده أنا ابن بلدكم بزعل والله لما بلاقي تقدير في دول أوروبا و الدول العربية المحترمة وقلة من أولاد بلدي يتطاولوا كده ليه يا جبناء مش بتتكلموا على ممثلين والمطربين بتوع بره يا معقدين : “

واختتم حديثه قائلا : ” والله العظيم انتوا صعابنين عليا انتم مرضي وفشلا ومش أسوياء ومحتاجين علاج نفسي قوي والحقد والغل والكراهية ماليين قلوبكم ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ) صدق الله العظيم .. هنيئا لكم سيئاتكم وهنيئا لي من مقدار الحسنات من قلة أدبكم ” .

يذكر أن شادي شامل اشتهر بتقديم دور الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في مسلسل ” العندليب حكاية شعب ” عام 2006 الذي قدم سيرته الذاتية .. بعد فوزه بمسابقة ” العندليب من يكون ” التي أقيمت خصيصا للبحث عن شبيه لعبد الحليم حافظ لتجسيد دوره .