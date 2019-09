أحدث ظهور ل ” شادي شامل ” شبيه عبد الحليم حافظ .. وانتقادت من الجمهور وشادي يرد ويصفهم بالسفالة وقلة الأدب

View this post on Instagram

النسبه البسيطه و القله القليله جدا جدا من الناس المعقدة و المريضة اللي عماله تشير صورتي و انا شعري طويل و عاملين يقلو في أدبهم و يستخفو دمهم و هم بيض اصلا و انا اكتر حاجه بكرها في حياتي هي قله الادب ،،انا لو بواب العمارة اكبر مني في السن بقولو حضرتك و بحترمه والدي علمني كلمه حضرتك دي مهمه اني اقولها مع الناس عشان يكون في احترام و امي علمتني ان ما سمحش حد يتطاول عليا و أسكت ،،المهم لما تيجي تخش علي بروفايل بتاع الناس المريضة دي بتلاقيهم شكلهم غريب و اللي بيئه و اللي من تحت بير السلم أنا مش بتريق لا سمح الله والله بس الموضوع بقي في سفاله و قله ادب و بدون داعي..واللي هيقولي اصل احنا في مجتمع شرقي و الكلام البطيخ ده هقولو انت من اول أكلك و لبسك و شربك كله مستورد ، انا مش باخد العادات و التقاليد الخطا اللي في البلاد الأجنبية و اسوق ليها ساعتها يبقي ليك الحق تقول عاداتنا الشرقيه ،بلاش تخش معايا في الحته دي عشان هفحمك بالادب و الذوق و بالدليل .. يا اخي مشفتش مثلا حد بيتكلم اني بمثل مصر في دول اوربا و باخد جوائز لما بعزف علي العود في كذا دار أوبرا في العالم و من الصعب ان حد عربي يدخل وسط الأجانب و في الاخر يقولك اصل شعره اصل دقنه ايه الهيافه و التفاهه دي ..ده انا شغال علي اغنيه بقالي ست شهور و بسافر كذا بلد عشان اجيب عازفين من بره عشان اقدم اغنيه حلوه عشان بحترمكم ، علي فكره انا مش عايز ارضي حد انا عايز نحترم بعض نتفق باحترام نختلف باحترام ..وبعدين تعالي هنا انا راجل معظم وقتي عايش بره ممكن أكون غصب عني اتاثرت بطريقه اللبس و الاستايل و دي حاجه ما تعبنيش ممكن تقول رأيك بكل ادب و احترام …فعلا ما بقاش في تربيه و لا رقي و لا ثقافه للاسف ما تلاقيش الكلام ده غير في مصر ،انا ما بقصدش كل المصريين انا بقصد قليل الادب، اما النسبه العاليه من الناس المحترمه المؤدبه اللي دايما واقفين معايا اشيلهم فوق راسي من فوق لحد ما ضهري يتكسر …يا خساره بحد يا خساره عيب عيب ده انا ابن بلدكم بزعل والله لما بلاقي تقدير في دول اوربا و الدول ألعربيه المحترمه و قله و نسبه بسيطه جدااااا من اولاد بلدي يتطاولو كده ليه يا جبناء مش بتتكلمو علي ممثلين و المطربين بتوع بره يا معقدين والله العظيم انتو صعابنين عليا انتم مرضي و فاشلا و مش أسوياء ومحتاجين علاج نفسي قوي و الحقد و الغل و الكراهية ماليين قلوبكم (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ) صدق الله العظيم هنيئا لكم سئياتكم و هنيئا لي من مقدار الحسنات من قله أدبكم