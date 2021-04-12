نشرت ” عزة مجاهد ” إبنة الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” صورة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات .

وظهرت فيفي عبده في الصورة وهي نائمة على سرير بداخل غرفتها بالمستشفى مرتدية ملابس العمليات .

وكتبت عزة مجاهد في تعليقها على الصورة : ” الحمد لله أمي لسه خارجة من العمليات حالا .. اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما .. من فضلكم أدعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامة يا رب ” .

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كانت قد خرجت بمقطع فيديو لها يوم أمس كشفت من خلاله عن اتعدادها للخضوع لعملية جراحية اليوم بسبب خطأ طبي تعرضت له .

فقالت : ” حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية .. ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم .. كل سنة وأنتم طيبين وبخير .. رمضان كريم ” .