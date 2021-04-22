احتفلت الفنانة المصرية ” شريهان ” بعيد ميلاد إبنتها الكبرى ” لولوة ” الذي يوافق اليوم الخميس 22 إبريل .

فنشرت شريهان صورة لها تجمعها بإبنتها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها : ” بعينك أري الحياة أجمل يا إبتسامة عمري التي أعادت لقلبي الحياة ” .

كما نشرت شريهان أيضا مقطع فيديو من لقاء تليفزيوني قديم لها كانت تتحدث فيه عن إبنتها التي كانت بعمر الثلاث سنوات حينها وعلاقتها بها متضمنا عدة صور ل ” لولوة ” من مراحل عمرية مختلفة .

وقالت شريهان في الفيديو : ” لولوة ذكية لماحة عندية جدا مؤدبة جدا مطيعة يعني بس لازم تعقلها مينفعش يضحك عليها خالص ولد مش بنت .. إحنا أصحاب بنلعب وبنتشاقي وأنا ببقى عاملة راسي براسها ” .

وتابعت : ” أنا مذهولة أنا نفسي مش مصدقة إن أنا أم هو كان حلم كبير جوايا ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله حققهولي .. عايزة اشوفها أحسن حاجة .. لولوة من يوم ما اتولدت لغت أي إنسان عنده الأنا لغت أي حاجة أسمها أنا ” .