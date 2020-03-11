أحدث ظهور ل ” هازال كايا ” بعد الإنجاب .. شاهد كيف أصبح شكلها ؟

خضعت الفنانة التركية ” هازال كايا ” لجلسة تصوير جديدة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي .

والتي ظهرت بها بخسارة وزن ملحوظة حيث تمكنت من استعادة رشاقتها بعد أقل من 5 أشهر على إنجابها لطفلها الأول وتمكنت من العودة إلى شكلها كما كانت قبل الحمل .

وكانت هازال كايا قد ظهرت بعد إنجابها بفترة قصيرة بزيادة ملحوظة في الوزن مما عرضها إلى عدد من الانتقادات الحادة حول عدم تناسق جسمها .. وعلقت خحينها على ذلك بأنها لا تهتم سوى بصحتها وبرعاية ابنها وستستعيد رشاقتها بتمهل بعد ذلك .

يذكر أن هازال وضعت طفلها ” فكرت علي ” في أوائل شهر نوفمبر الماضي وقررت الحصول على عطلة من التمثيل حتى تتمكن من رعاية مولودها .