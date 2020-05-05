تداولت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة صورة نادرة للفنانة الجميلة “ياسمين صبري” وذلك بعد قيام سيدة تدعى “مروة يحيى الغور” والتى صرحت بإنها إحدي قريبات ياسمين صبري، بنشر صور من طفولة الفنانة، حيث كانت تحضر حفل زفاف عائلي وكانت ترتدي فستانًا أبيض، حيث كان المتعارف عليه في ذلك العصر إرتداء فتيات العائلة الصغيرات فساتين بيضاء ليصبحن مثل العروس .

وأضافت الغور تعليقًا علي الصور عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك ” قائلة: “ياسمين بنت خالي، صورة حصرية لياسمين صبري في فرح خالتي”.

ثم نشرت صورة منفردة لـ ياسمين عن قًرب، حيث تغيب شامة وجهها التى طالما أشتهرت بها، ليتساءل المتابعين عن تلك الشامة، فردت مروة قائلة: “يا جماعة الحسنة مش باينة في الصورة عادي.. أنا نفسي مش فاكرة الحسنة دي فين، أنتم إيه؟”.

وبعد تداول روّاد السوشيال ميديا تلك الصورة‘ قامت صبري بإعادة نشرها نقلًا عن إبنة خالها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: مع إضافة رمز تعبيري طريف كتعليق علي تلك الصورة.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري تشارك في الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل “فرصة تانية”، الذي تجسد من خلاله شخصية “ملك” التي تشاهد خيانة خطيبها زياد، وهو الفنان “أحمد مجدي”،مع امرأة كانت تطارده وهي الفنانة “أيتن عامر”. وتتوالي الأحداث في أطار درامى إجتماعي .