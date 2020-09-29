نشرت الفنانة الإماراتية ” احلام ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” نعت من خلالها رحيل أمير الكويت الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” .

والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز ال 91 خلال رحلته العلاجية التي كان يستكملها في الولايات المتحدة الأمريكية .

وبكلمات مؤثرة كتبت أحلام في تغريدتها : ” اه رحمة الله عليك يبه صباح .. اه يا كسر الظهر .. رحمة الله عليك يا الغالي يا قطعة من القلب ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على التغريدة من خلال تعليقاتهم التي تضمنت الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة والصبر لأهل وشعب الكويت ومحبيه .

ااااااه رحمه الله عليك يبه صباح اااااه يا كسر الظهر رحمه الله عليك يا الغالي يا قطعه من القلب — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 29, 2020