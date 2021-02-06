عبرت الفنانة الاماراتية احلام بنجاح البومها الجديد “فدوة عيونك” وتصدره على تطبيقي “الآي تيونز” و”يوتيوب” بعد ان تم طرحه مؤخرا عبر احد التطبيقات.

وقالت احلام عبر حسابها على انستغرام: “العربيه الوحيده اللي يتصدر البومها وقبل نزوله الاي تيونز ويوتيوب يتصدر عالمياً ولله الحمد ربي عوض تعبنا خير شكراً لكم جميعاً على دعمكم ومحبتكم ودايم اقول انتوا تاج الراس ومحبتكم كبيره ⁦‪#ahlam2021 ‬⁩ ⁧‫#حزين ‬⁩ ⁧‫#فدوة_عيونك ‬⁩ ⁧‫#زوبعه ‬⁩ ومازال النجاح باذن الله مستمر وانتظروا CD2 الاثنين”.

ويضم ألبوم “فدوة عيونك” عدد من الأغنيات وهم: “فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس، وتغيب، دمعة زرقاء، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك”.

وصورت أحلام بعض أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب في عدد من البلدان العربية، وتعاونت أحلام مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.

وكانت احلام قد وجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ مؤكدة على نجاح الاغنية التي كتبها قائلة “الفيديوهات لهلأغنيه بالهبل معاليك ما شاء الله نجاااااح ساحق الناس تبي ترجع للايام الحلوه والفن الاصيل شكراً لانك بينا وشكراً نواف وعدنان عبدالله وجاسم محمد اللي عطى الاغنيه من قلبه في المكس وقال هذي اغنيتي خلوني اعيش وفعلا ابدع شكراً شكراً”.

الفيديوهات لهلأغنيه بالهبل معاليك ما شاء الله نجاااااح ساحق الناس تبي ترجع للايام الحلوه والفن الاصيل شكراً لانك بينا وشكراً نواف وعدنان عبدالله وجاسم محمد اللي عطى الاغنيه من قلبه في المكس وقال هذي اغنيتي خلوني اعيش وفعلا ابدع شكراً شكراً #الفرقا #ahlam2021 https://t.co/FXW7IZdsvJ — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 5, 2021