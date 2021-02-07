أعلنت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عن قرارها بتأجيل طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل إسم ” فدوة عيونك ” إلى يوم الخميس المقبل بدلا من يوم غد الإثنين .

وذلك لمتابعة وتغطية وصول مسبار الأمل الذى أطلقته دولة الإمارات العربية إلى المريخ .. ويعد أول مسبار عربي لاستكشاف الكواكب بعد رحلته بين الأرض والمريخ خلال حوالى 7 أشهر من انطلاقه نحو الفضاء الخارجي .

فكتبت أحلام في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” جمهوري العزيز بسبب هذا اليوم التاريخي العظيم لدولتي الإمارات وبطلب مني قررت تأجيل طرح ألبومي إلى يوم الخميس بدل يوم الاثنين ” .

وتابعت : ” لأكون جزء ولو بسيط منه ولتغطية هذا الحدث الذي كم أشعر أنا بالفخر أني أنتمي لهذا البلد العظيم الإمارات .. شاركونا الحملة ” .