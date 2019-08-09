أحلام تثير الجدل بدعوتها لمحمد حماقي وسميرة سعيد بغياب راغب علامة.. هل ما زالت على خلاف معه؟

أثارت دعوة الفنانة أحلام لزملائها في برنامج “ذا فويس” الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتفاصيل، نشر الفنان المصري محمد حماقي على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة جمعته بكل من الفنانة أحلام والفنانة سميرة سعيد، وعلق عليها قائلا: ” شكرا يا أحلام يا أم الكرم كله.. اشتقنا لك راغب علامة”.

ولا شك في أن الأغلبية أصبح على علم بالخلاف الواقع بين علامة وأحلام، طارحين العديد من علامات الاستفهام حول ما إذا كانت هذه المشاكل واقعة بين الشخصيتين أم لا، خصوصا وأنهما سيجتمعان في لجنة تحكيم “ذا فويس”.