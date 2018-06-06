أحلام تجتاح الانترنت بفيديو قديم لها.. ومتابعيها يتفاعلون بشكل كبير

استطاعت الفنانة الإمارتية أحلام أن تجتاح مرة جديدة مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت عبر انستغرام مقطع فيديو لها من إحدى حفلاتها القديمة.



وقد أقيم الحفل بحضور الراحل الشيخ زايد بن سلطان، إذ أرفقت الفنانة الفيديو بتعليق مؤثر جاء فيه: “لم تتوقف دموعي لما شفت هالمقطع الله يرحمك يا أبوي زايد اللهم ارحم باني نهضتنا أبونا الشيخ زايد بن سلطان واجعل هذه الأيام خير أيامه يا أرحم الرحمين. بنت زايد ومن خلف ما مات”.

واللافت أن متابعي أحلام تفاعلوا بشكل كبير مع هذا الفيديو، مشيدين بجمالها في هذا الفيديو الذي حصد أكثر من 385 ألف مشاهدة.