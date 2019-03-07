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أحلام تحدث ضجة بانتقادها المجتمع العربي بعد الدعوة لمقاطعة حفلها في السعودية.. فماذا قالت؟

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ahlam kp

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقها على إعلان نجمة تلفزيون الواقع كايلي جنير أصغر مليارديرة في العالم.

فقد علقت على أحد الحسابات التي نشرت الخبر على موقع “تويتر” بتغريدة جاء فيها: “أصبحت أصغر مليارديرة في العالم لأنها عملت “براند” خاص فيها للمكياج واكتسحت العالم به، بذكائها”.

وأضافت: “ومجتمعنا العربي ما زال غير مستوعب كيف أن تكون فنانة عربية لها جمهور كبير تجمع بين الفن والعطور والمكياج وبوتيكات يعطيكم العافية. أن نبدأ من الصفر خير من أن لا نبدأ”.

وهو ما اعتبر رداً على انتقادات وجّهت إليها بعد إعلان إطلاق علامة الجمال الخاصة بها. وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين حيث تراوحت الآراء بين داعم لما كتبته ومنتقد له.

ويشار إلى أن مجلة “فوربس” العالمية أصدرت مؤخراً لائحتها السنوية بأسماء أثرياء العالم.

وتبين من خلالها أن جنير التي تبلغ الـ21 عاماً أصبحت أصغر الأغنياء في العالم بثروة تصل إلى مليار دولاروترتبط بعلامة الجمال الخاصة بها. وقد تفوقت بذلك على مؤسس “فايسبوك” مارك زوكربرغ.

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