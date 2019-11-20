أحلام تحقق رقماً قياسياً بأسعار تذاكر حفلها في السعودية

كشف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار ​تركي آل شيخ​ أن حفل الفنانة الإماراتية ​أحلام​ في الرياض حقق أعلى سعر تذكرة لحفل فنان اقيم في المملكة العربية السعودية من قبل.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ”بوستر” حفل أحلام وقد نفذت التذاكر، وعلق عليها بالتالي: “ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟ في معرض أنا عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه 35 مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة…

موسم الرياض موووولع واحلام اغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي … وصلت التذكرة ل 18 الف وريعها لاعمال الخير”.

ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟ 🇸🇦🇸🇦

في معرض #أنا_عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة… #موسم_الرياض موووولع 🔥🔥 واحلام اغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي … وصلت التذكرة ل ١٨ الف وريعها ل اعمال الخير👍 pic.twitter.com/6oIVJDp7NI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2019