عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن تعاطفها مع زميلتها أصالة إثر تاثر الأخيرة بنشر صورة جمعت طليقها المخرج المصري طارق العريان وعارضة الأزياء نيكول سعيفان.

وردت على الرسالة التي نشرتها الفنانة السورية على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وكتبت: “الدنيا سلف ودين يا حبيبتي يا أصالة ولا يقهرك. أولادك هم النعمة اللي ربي أهداكِ اياه، آدم وعلي، يمكن هالزواج كان عشان يجون آدم وعلي ولو خُيرتي بين طارق وآدم وعلي من تختاري؟ أكيد راح تختاري آدم وعلي”.

وأضافت: “إرضي باللي ربي كتبه لك وربي يعوضك في أولادك خير وعندك بنت ما شاء الله ذهب ربي يحميها لك. اطوي صفحة العريان وابدئي من جديد وربي يجبر كسر قلبك جبراً تتعجب منه ملائكه السماء وجنود الأرض من قلبي ادعي لك أحبك”.

كما تفاعل معها الكثير من المشاهير وكان أبرز التعليقات ذلك الذي نشرته ابنتها شام وجاء فيه: “أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقوف بعض “الأصدقاء” مع الغلط أقسى! يا انقى وأعظم ست شفتها بالحياة! انت مثال لكل مرأة تجاوزت محن كتير بالحياة لتكون اقوى وتلمع وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها! الحقيقة إن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلاً صادمة إلنا كلنا، بس رح تعدي ونكون أقوى! أنا فخورة فيكي لأنك انسانة، حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية! عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا، أنا معك للموت و بموت مع كل ثانية بتتألمي فيها”.