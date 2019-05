أحلام تدعو الله لحماية السعودية والبيت الحرام

View this post on Instagram

‫اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد الحرمين ومن فيها اللهم احفظها بحفظك الذي لا يرام ترابها ارضها سمائها واهلها ،اللهم من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميراً عليه واجعل هذا البلد أمنا مطمئنا يارب العالمين .⁧‫#امين‬⁩ ⁧‫#حسبى_الله_ونعم_الوكيل‬⁩ ‬