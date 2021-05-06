انتشر على عدد من الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديد للفنانة الإماراتية أحلام أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين.

وفي المقطع سمعت وهي تقوم بقراءة القرآن بصوتها. وحاز هذا إعجاب الكثير من الناشطين وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 79 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن أحلام لفتت الأنظار في وقت سابق من خلال تعبيرها عن تأثرها الشديد بأحداث مسلسل “عشرين عشرين” الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب الممثل السوري قصي خولي وآخرين.

وظهر هذا من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في “سناب شات”، ولفتت فيه إلى أنها تعيش حالة انهيار عصبي إذ قالت: “خلاص انهارت أعصابي، أنا حالياً في حالة انهيار عصبي. دقات قلبي ألف مليار”. وتبين أنها تشاهد الحلقة 22 من المسلسل وتحديداً مشهداً لنادين، علماً أن العمل يحقق نسبة مشاهدة عالية.

ويذكر أن “عشرين عشرين” يحقق نسبة مشاهدة عالية وكانت نادين وعدت متابعيها بالمزيد من الأحداث المشوقة.