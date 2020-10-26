تعرضت الفنانة أحلام، لبعض التساؤلات من جمهورها في الساعات الماضية بعد الهجوم الشديد الذي شنته على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعدما أعلن في تصريحاته أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة للرسول وللرموز الإسلامية.

في هذا السياق، وجهت إحدى المتابعات سؤالا لـ”أحلام” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة :” فقنا وصحينا وصحصحنا خبرينا شو نعمل بعدين ؟ وخبرينا شو حتعملي انتي ببيتك بدوفيل والأزياء والمجوهرات الفرنسية ، يكفي عبث بمشاعر الناس”.

وردت “أحلام” بعنف على المتابعة قائلة :”احترمي نفسك بيتي في فرنسا ودوڤيل ما اشتراهم لي مكرون من فلوسي وفرنسا مش بلد ابوه بالوراثه وبدل ما تتفلسفين اكتبي تغريده ل رسول لله لعلها تشفع لك #إلا_رسول_الله_يافرنسا قالت يكفي عبث بمشاعر الناس للاسف في ناس ماتت مشاعرها”.

احترمي نفسك بيتي في فرنسا ودوڤيل ما اشتراهم لي مكرون من فلوسي وفرنسا مش بلد ابوه بالوراثه وبدل ما تتفلسفين اكتبي تغريده ل رسول لله لعلها تشفع لك #إلا_رسول_الله_يافرنسا قالت يكفي عبث بمشاعر الناس للاسف في ناس ماتت مشاعرها https://t.co/V62X5jCy4K— A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 25, 2020

فيما قالت متابعة أخرى للفنانة الإماراتية :”طيب يا احلام بتقاطعين الماركات العالميه لو كيف”، لترد أحلام بدورها قائلة :”هو ما يمثل الا نفسه واعرف كثير فرنسيين مش راضيين بس للمعلومه”.

هو ما يمثل الا نفسه واعرف كثير فرنسيين مش راضيين بس للمعلومه https://t.co/l8xEujGWmP— A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 25, 2020

وكانت الفنانة أحلام، أعربت عن غضبها بسبب الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونشرت أحلام عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، صورة لماكرون وعليها آثار حذاء، معلقة بالقول “أفيقوا.. إلا رسول الله..حسبي الله عليكم ونعم الوكيل..إلا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم..وينكم نايمين”.