أحلام تسئ إلى أصالة والسبب نانسي عجرم وزوجها

حرص العديد من نجوم الفن في الوطن العربي على مساندة نانسي عجرم وزوجها والاطمئنان عليهم بعد الحادث الذي تعرضه له بالأمس باقتحام شخص سوري الجنسية لمنزلهم بغرض السرقة والذي لقى حتفه على يد الدكتور ” فادي الهاشم ” بعد تبادل لإطلاق النار بينهما .

ومن بين هؤلاء الفنانين كانت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” التي وجهت رسالة دعم إلى نانسي عجرم يوم أمس .. وتابعت محاولاتها للاطمئنان عليها اليوم ومعرفة تطورات ما حدث في القضية ومع فادي الهاشم حتى الآن .

فكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” طمنونا على دكتور فادي زوج حبيبتي نانسي وش صار معاه ” .

طمنونا على دكتور فادي زوج حبيبتي ناتسي وش صار معاه 💔🙏🏻 — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) January 5, 2020

لتنهال التعليقات على تلك التغريدة البعض منها أخبرها لما آلت إليه أوضاعهما بالوقت الحالي بأن فادي الهاشم تم نقله إلى المستشفى وأصيبت نانسي بانهيار عصبي على حسب تصريح لوالدها جراء ما حدث .

والبعض الآخر اتهم أحلام بالنفاق والتظاهر بالاهتمام حيث إنها يمكنها الاتصال بنانسي مباشرة وليس التساؤل عبر تويتر .. فجاء تعليق أحد الحسابات التابعة لمعجبي الفنانة أصالة قائلا : ” نفاق يا ناس يعني ما عندك رقم نانسي عجرم اللي كانت معاكي في برنامج عرب ايدول ” .

لترد أحلام ساخرة منه وتتهمه بأنه بنفس أخلاقيات الفنانة المعجب بها قائلة : ” اوه وافق شنن طبقة سبحان الله نفس الأخلاق ” .

وأشارت أحلام إلى إنها قامت بالاتصال بنانسي عجرم كثيرا ردا على تعليقات المتابعين قائلة : ” اتصلت والله .. اتصلت كتير بس أكيد ما فيها تكلم حدا ” .