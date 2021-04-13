إستقبلت الفنانة الإماراتية أحلام الشيف التركي بوراك أوزدمير في منزلها، وإنتشرت فيديوهات من هذا اللقاء الذي جذب المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا مع ظهور نادر لـ”لولوة الهاجري” إبنة أحلام، التي كانت سعيدة جداً بلقاء الشيف التركي الشهير.



ونشرت لولوة على حسابها الخاص صوراً مع الشيف بوراك، ولفتت أنظار المتابعين بطرافتها، والذين أشاروا الى أنها تشبه الى حد كبير والدتها، وأثنوا على التربية الصالحة لأولاد أحلام، خصوصاً أنه كان واضحاً خجل البنت/ التي أكدت بتعليقها أن هذه الليلة كانت أجمل تجربة بالنسبة لها.