أحلام تطالب بطرد فتاة من مدرستها .. ما القصة ؟

نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها تتضمن مقطع فيديو تظهر فيه فتاة بداخل أحد المدارس وهي تهدد زميلة لها بطريقة عنيفة وتتعرض لها بالضرب .
وطالبت أحلام بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد تلك الفتاة المعتدية وطردها من المدرسة .. فكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” لأني أم لثلاثة أطفال أعرض هذا الفيديو وهاذي البنت ملينا من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسة ” .
وتابعت : ” وش هالإجرام وجعني قلبي كإني أشوف فيلم رعب .. الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب وأنا متأكدة إن المسئوليين ما راح يقصرون في إتخاذ الإجراء اللازم ” .
لاني ام لثلاثه أطفال اعرض هذا الفيديوا وهاذي البنت ملينا من هي ولماذا تهدد الطالبه بهذه الطريقه المرعبه البشعه ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام وجعني قلبي كاني اشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس اجمعين يارب🙏🏻وانا متاكده ان المسئوليين ما راح يقصرون في اتخاذ الاجراء اللازم pic.twitter.com/oLmzSmiqIc
— A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 12, 2020