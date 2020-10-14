علقت الفنانة الإماراتية أحلام على تعليق إبنها الذي نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت، اكيد انا صح امي؟؟؟؟”.

وأظهرت أحلام غيرتها على إبنها ​فاهد بن مبارك الهاجري​ بعدما كتب على صفحته: “حبيبتي لا أتخيّل أنني أستحم من دون التفكير فيك”.

وحين تجاهل فاهد تعليق والدته علّقت من جديد ممازحة:” ياولد ليش ما رديت على سؤالي من هاذي سعيده الحظ اللي ما بتلاقي مني الا الحب فاهد بن مبارك رد حبيب امك”.

نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت اكيد انا صح امي؟؟؟؟ https://t.co/aTFwRXu5f0 — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 14, 2020