انطلق مساء الخميس، حفل افتتاح معرض “إكسبو 2020 دبي” العالمي، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والعالميين.

وشارك في الحفل نخبة من الفنانين العرب، مثل: محمد عبده، وأحلام، وحسين الجسمي “سفير إكسبو 2020 دبي”، والنجمة الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأمريكية ميساء قرعة.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل: مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني -ذائع الصيت- لانغ لانغ، والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

وخطفت النجمة الإماراتية أحلام، أنظار الجميع، بمجرد ظهورها على خشبة المسرح، وأدت فقرتها الغنائية في حفل افتتاح اكسبو 2020، وقدمت أغنية بـ3 لغات مختلفة: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

وقدم الفنان حسين الجسمي الأغنية الرسمية للحدث الشهير، بعنوان “هذا وقتنا”، والتي قام بغنائها مع ميساء قرعة، وألماس. ثم غنى الجسمي أغنية “حي بالشهامة” كما أحيا بعد ذلك النجم محمد عبده، فقرته الغنائية، بمشاركة الفنانة أنجيليك كيدجو، وسط تفاعل كبير.

كذلك فاجأ نجم الأوبرا الإيطالي، أندريا بوتشيلي، الجمهور، بتقديم فقرة غنائية في الحفل، وأبهر الجميع بإحساسه ومشاركته المميزة في هذا الحفل، الذي انتظره الجميع منذ فترة.

كما شاركت النجمة العالمية إيلي غولدينغ بالحفل، ولاقى ظهورها الاستثنائي إعجاب الجمهور. وحرص الجمهور على مشاركة فقرات من الحفل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّروا عن مدى انبهارهم بالفقرات المقدمة به، وأداء النجوم المشاركين، الذين تألقوا في تقديم أغانيهم، في الاحتفال بهذه المناسبة.