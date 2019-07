!! أحلام تفاجئ الجميع باحتفالها بتخرج بناتها.. وشاهدوا ماذا فعل هذا الشاب من أجلها

View this post on Instagram

واناااا احببببببكم ومبروك التخرج وعقبال ما اشوفكم في اعلا المناصب بناتي ويارب ازفكم عرايس حبايبي #الاسراء_٢٠١٩ @alesraa19 @tarteeb_seniors 💙#الكويت ومبروك الفرحه لاهاليكم اللي اسعدتوهم بتخرجكم ونجاحكم رفعتوا راسهم 💙💙💙