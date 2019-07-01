!! أحلام تفاجئ الجميع باحتفالها بتخرج بناتها.. وشاهدوا ماذا فعل هذا الشاب من أجلها

اثارت الفنانة احلام ضجة كبيرة بين متابعيها بعدما نشرت صوراً لمجموعة من الصبايا المتخرجات حديثاً، ووجهت لهن التهنئة والتبريكات ووصفتهن بعبارة “بناتي”.

تساءل عدد كبير من متابعيها عن سبب وصفهن بتلك العبارة ليتبين أنها تعرفت عليهن بعدما قدمت اغنية التخرج الخاصة بمدرستهن وهي من كلمات عبدالله الكندري وألحان عبدالله العماني.

وعلقت الفنانة الاماراتية على مقطع للمتخرجات بالقول: “وانا احبكم ومبروك التخرج وعقبال ما اشوفكم في اعلى المناصب بناتي ويارب ازفكم عرايس حبايبي ومبروك الفرحه لاهاليكم اللي اسعدتوهم بتخرجكم ونجاحكم رفعتوا راسهم”.

من جهة ثانية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من محبي الفنانة أحلام والذي قرر ان يعبر عن حبه الكبير لها من خلال نقش وجهها على رأسه.ويظهر في المقطع الشاب داخل صالون الحلاقة ويحمل في يده هاتفه وعليه صورة النحمة الاماراتية، بينما يقوم الحلاق بقص شعره بابداع، ليظهر وجهها بين شعره على رأسه بطريقة محترفة جدا.