أحلام تكشف السبب الحقيقي لتدهور الحالة الصحية لـ “فجر السعيد”

كشفت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن السبب الحقيقي لتدهور الحالة الصحية للإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للسعيد وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”فجر السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت واجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين اصابها تسريب من العمليه ولان المستشفى ما اكتشفوا التسريب للاسف الا بعد يومين ادى التسريب الى تسمم حاد في الدم اثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى الى نقلها مستشفى مبارك الكبير”.

وأضافت:”الشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره والشكر للمسئوليين وكل الناس اللي يدعون لها ويسالون عنها من كل مكان الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن افضل بكثير من حالتها الحرجه من يومين فقط ادعوا لها حبيبتي”.

يشار إلى انه إنتشرت أخبار قبل يومين أشارت إلى تدهور الحالة الصحية للسعيد ودخولها في حالة خطرة جداً، دون إيضاح السبب.