كشفت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن جنسية حبيبة ابنها فاهد، بعد أن اعترف ابنها فاهد بأنه مغرم كاتباً عبر حسابه الخاص أنه لا يستطيع الإستحمام من دون التفكير فيها.

ووقالت أحلام في تغريدتها أن جنسية حبيبة ابنها سعودية،

وكتب فاهد تغريدة جاء فيها: “جتني أسأله واجد عن جنسيتي، أنا قطري وأمي إماراتية، ونعم بكل الدول”. ولكن والدته الفنانة أحلام ردت عليه بالقول: “كفو من رباك أمي كفو بس ما قلت لهم أن الحب احم احم سعودي”.

ورد عليها بدوره: “لاحول ولا قوه إلا بالله يا يمه مب كذا تفضحيننا عند العرب”.

وطمأنت الفنانة أحلام ابنها فاهد بشأن موافقتها على حبيبته قائلة: “أشوفها بس أشوفها وباخذها بالأحضان أوعدك يا عيون أمك ونبض قلبها”.

كفو من رباك امي كفو بس ما قلت لهم ان الحب احم احم سعودي https://t.co/92qXThRwsQ — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 16, 2020