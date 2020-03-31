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أحلام تكشف حقيقة ارتدائها ل ” كمامة ” مرصعة بالألماس

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انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا صورا تشير إلى شراء الفنانة الإماراتية ” أحلام ” لكمامة مرصعة بالألماس يبلغ سعرها 28 ألف دولار واتهام المتابعين لها بالسفه .

وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء أحلام ودفعها إلى الخروج لنفي هذا الأمر من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” .

حيث أكدت أحلام على أن الصور المتداولة هي صورا مزيفة ومصنوعة عن طريق برنامج ” الفوتوشوب ” .

وتابعت : ” للأسف صار فيه جزء في المجتمع سفيه وتافه .. حبيت إني أنوه عن هذذا الموضوع وأقول اللهم أجعلني دائما يد عليا وجعلكم دائما ما تشوفوني إلا بالذهب والألماس ” .

 

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