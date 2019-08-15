أحلام تنشر تغريدة غامضة بشأن الحالة الصحية للإعلامية “فجر السعيد”.. ماذا قالت!

قالت الفنانة الإماراتية أحلام أن صديقتها المذيعة فجر السعيد تتعافى لكن ببطء خلال تلقيها العلاج في باريس، مشيرة إلى أنها تركتها حيث كانت ترافقها في رحلة العلاج، وتوجهت إلى السعودية لإحياء حفلها الغنائي المقرر في 16 أغسطس الجاري بمدينة أبها.

وعبر تويتر، غردت الفنانة الإماراتية والتي استذكرت مرافقة صديقتها لها من قبل في حفل الرياض حيث نشرت صورة لها، وأهدتها أغنية ”أبي أمي“ التي تحبها، في إشارة إلى أنها ستغنيها في حفل السعودية.

استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ماراح اتأخر عليچ يا بعد عمري الى ابها البهيه فجر دائماً اجدك جنبي تحتضنيني وهالصوره من وجودك جنبي بحفلي في الرياض ومفتقده وجودك اليوم معاي في ابها اهم شي انك تتعافين ولو ببطء وكلنا ننتظر ترجعين لنا اقوى من اول وعدتيني بهديك #ابي_امي pic.twitter.com/BSV5hWsKbp — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 14, 2019

وكتبت أحلام: ”استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ما راح أتأخر عليچ يا بعد عمري، إلى أبها البهية، فجر دائمًا أجدك جنبي تحتضنيني وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض، مفتقدة وجودك اليوم معاي في أبها، أهم شيء إنك تتعافين ولو ببطء، وكلنا ننتظر ترجعين لنا أقوى من أول”.

الجدير بالذكر أجرت فجر السعيد عملية ”تحويل مسار“ في مستشفى بالكويت، قبل أن يصيبها تسريب من العملية، أدى إلى تسمم حاد في الدم.