أحلام تهنىء هيفاء وهبي: “كل سنه وانتي ديفا الوطن العربي”

حرصت الفنانة الاماراتية احلام على تهنئة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ 48 وذلك عبر تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر.

وتوجهت احلام الى هيفاء قائلة: ” كل عام وانتي اجمل ديفا وصديقه وفنانه شامله وكل سنه وانتي اجمل وكل سنه وانتي ديفا الوطن العربي وكل سنه وانتي اطيب واحن قلب قابلته وانا بحبببك وكتييير #هيفاء_وهبي سنتك سعيده انتي وكل محبينك”.

بدورها ردة هيفاء على تهنئة احلام وكتبت: “وأنا بحبك أكتر ❤ يا ملكة بفنك وأخلاقك”.

وأنا بحبك أكتر ❤ يا ملكة بفنك وأخلاقك 💋 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 10, 2020

وكانت هيفاء وهبي قد احتفلت بعيد ميلادها مع فريق عمل مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم “اسود فاح” ونشرت فيديوهات للمفاجأة التي اعدوها لها بهذه المناسبة.

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