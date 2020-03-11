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أحلام تهنىء هيفاء وهبي: “كل سنه وانتي ديفا الوطن العربي”

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احلام على خطى هيفاء وهبي!

احلام وهيفاء وهبي!

حرصت الفنانة الاماراتية احلام على تهنئة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ 48 وذلك عبر تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر.

وتوجهت احلام الى هيفاء قائلة: ” كل عام وانتي اجمل ديفا وصديقه وفنانه شامله وكل سنه وانتي اجمل وكل سنه وانتي ديفا الوطن العربي وكل سنه وانتي اطيب واحن قلب قابلته وانا بحبببك وكتييير #هيفاء_وهبي سنتك سعيده انتي وكل محبينك”.

بدورها ردة هيفاء على تهنئة احلام وكتبت: “وأنا بحبك أكتر ❤ يا ملكة بفنك وأخلاقك”.

وكانت هيفاء وهبي قد احتفلت بعيد ميلادها مع فريق عمل مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم “اسود فاح” ونشرت فيديوهات للمفاجأة التي اعدوها لها بهذه المناسبة.

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