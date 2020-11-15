نشرت الفنانة ” أحلام ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على أنباء انفصال الفنان ” تامر حسني ” عن زوجته الفنانة ” بسمة بوسيل ” التي تم تداولها في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ووجهت أحلام في تغريدتها رسالة إلى تامر حسني كنصيحة له من أخته الكبرى على حد وصف علاقتها بها لإصلاح ما بينه وبين زوجته والحفاظ على أسرتهم .

فكتبت قائلة : ” حرام والله .. أعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن واشوفهم لايقين لبعض .. وشوية مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل ” .

وتابعت : ” حرام ثماني سنين وأطفال .. صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت .. اسمع من أختك الكبيرة ” .

وأضافت أحلام في تغريدة أخرى مشيرة إلى ما قيل عن غيرة بسمة تجاه تامر حسني فقال : ” من حقها تغار .. زوجي طبيعي أغار خصوصاً إذا فيه معجبة تقصد تؤذي مشاعرها ” .