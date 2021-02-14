كشفت المغربية أحلام حجي، ملكة جمال الشرق الأوسط السابقة، حقيقة زواجها من الفنان اللبناني وائل كفوري كما ردت على وصف البعض للمغربيات بأنهن خطافات الرجالة.

وقالت احلام حجي، خلال لقاء صحفي، ردا على سؤال: “هذا الموضوع قديم وحكيت فيه من قبل وأنا ما استفدت منه شيء.. بالعكس لأنه الوقت اللي طلعت فيه هالشائعة اللي هي أصلا مو صحيحة أنا كنت مرتبطة مع شخص واتخربت حياتي من روا هالشائعة”.

وأضافت: “يمكن الفنان وائل كفوري هو اللي استفاد من شائعة زواجه بي لأنه وقته كان بيقدم برنامج “أراب ايدول” وألبومه نازل.. ولما قالوا له مبروك أنك اتجوزت الفنانة أحلام قال لهم شكرا على كل الناس اللي هنوني “.

وتابعت: “وائل كفوري فنان كتير كبير وأنا بكن له كل حترام وتقدير وأغانيه كتير حلوة ولكن ما بعرف ايش سبب انتشار هالشائعة.. يمكن عشان وائل كفوري كان جي قبلها المغرب وأنا اللي قدمت الحفلة بتاعته وبعدها خدنا صورة كتير عادية.. دي الصورة اللي تعمل من وراها الشائعة”.

كما ردت أحلام على اتهام المرأة المغربيةا بأنها “خطافة رجال”، قائلة: “المغاربة خدوا صيت على الفاضي حرام .. ليش المرأة السورية ما بيقولوا عليها هيك.. هلق بكل بلد بيقولوا هيك”.

واختتمت حديثها، قائلة: “هذا كلام فاضي المرأة بتسحر بلطافتها وأسلوبها وتعاملها وبتدير بالها على رجلها.. المرأة المغربية كتير بسيطة وما بتطلب أشياء فليش مابدوا يحبها”.