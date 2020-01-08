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أحلام ضيفة الأمير الوليد بن طلال في قصره وتمسك بيده

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ahlam

حلّت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ ضيفة على الأمير ​الوليد بن طلال​ في قصره، وبمناسبة هذه الزيارة نشرت أحلام صورة جمعتهما وهي تمسك بيده عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.ahlam alwaleed ben talal
وعلّقت أحلام على الصورة قائلة: “تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك”.
الجدير ذكره ألأن أحلام أطلقت منذ أسابيع أغنية جديدة من ألبومها الأخير بعنوان “أنا ما أدري عن الناس” في الحلقة الأخيرة من برنامج ذا فويس الموسم الخامس.

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