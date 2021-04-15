توجهت الفنانة الإماراتية أحلام برسالة نابعة من القلب للفنانة شريهان، بمنشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” عندما تعود شريهان يعود الفن المعتق بالذهب هكذا هي دائماً شيريهنتنا الثمينه،كل الحب لك يا عظيمه يا ملكه”، وجاء كلام أحلام بعد ظهور شريهان للمرة الأولى بعد 19 عاماً من الغياب في عمل فني عبارة عن إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

يذكر أن شريهان كتبت مؤخراً على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة”.

عندما تعود #شريهان يعود الفن المعتق بالذهب هكذا هي دائماً شيريهنتنا الثمينه كل الحب لك يا عظيمه يا ملكه pic.twitter.com/6PX6Hs7HOq — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) April 15, 2021