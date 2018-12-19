أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش

تعرضت الكاتبة الجزائرية ​أحلام مستغانمي​ لوعكة صحية بسبب عدم تقيدها بتعليمات الأطباء بعد اجرائها في الفترة الماضية لعملية جراحية في رجلها.

مستغانمي التي خالفت تعليمات الأطباء تفاقمت حالتها ودخلت المستشفى بعد مشاركتها في معرض الشارقة ومعرض بيروت الدولي للكتاب، ونشرت فيديو من على سرير المرض في المستشفى عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليه بالتالي:

“عثرت على هذا الفيديو شهادة محبة غداة توقيع كتابي في معرض بيروت دخلت المستشفى لإجراء عملية لرجلي ، فقد خالفت نصيحة الطبيب و وقفت أكثر من 7ساعات في معرض الشارقة و 5ساعات في معرض بيروت احتراما لقرائي .لكني واصلت التوقيع في غرفة الإنعاش حال استيقاظي من البنج”.