حرص عدد من أهم نجوم الغناء في العالم العربي عى الاحتفال بعيد ميلاد سهم كما تصدر هاشتاغ ميلاد العبقري سهم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السعودية.

وهنأت أحلام سهم بعيد ميلاده وشاركت مقطع فيديو من كليب أغنيتها “عيوني بس” التي لحنها سهم، وعلقت على الفيديو وكتبت: “ميلاد العبقري سهم بك نعتز ونفتخر، انت سهم في قلوبنا عسى عمرك طويل وحافل بالنجاحات والابداع”.

#ميلاد_العبقري_سهم بك نفتخر ونعتز

انت سهم في قلوبنا عسى عمرك طويل وحافل بالنجاحات والابداعات

@SahamTunes pic.twitter.com/hOopvjVjIM — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) October 20, 2021

كما كتبت أصالة: “كيف ممكن تكون الموسيقى لو ما تدخلت مشاعرك السامية وقلبك الحلو فيها.. منّك تعلمّت ومعك وثّقت نجاحي كل سنة وأنت نبض الفن الوفي يا سهم”.

كيف ممكن تكون الموسيقى لو ماتدخّلت مشاعرك السّاميه وقلبك الحلو فيها .. منّك تعلّمت ومعك وثّقت نجاحي كلّ سنه وأنت نبض الفنّ الوفي ياسهم #ميلاد_العبقري_سهم https://t.co/6bj992SPov — Assala (@AssalaOfficial) October 21, 2021

كذلك شاركت أنغام صورة لـسهم وكتبت: “كل سنة وانت سهم، أتمنى لك يوم ميلادك كل النجاح والتألق”.

كل سنه وانت #سهم اتمني لك يوم ميلادك كل النجاح والتألق @SahamTunes pic.twitter.com/Ea3obBk8Tp — Angham (@Angham) October 21, 2021

وغرّد الشاعر واحد وكتب في تغريدة: “سهمنا عالي على مر الزمان، صايب واللي يبيه يحققه، الهدف مضمون في عينه ضمان وتبتسم لأجله سنين موفقه”. وأعاد سهم تغريدة واحد وعلق عليها: “صح لسانك واحدنا، عساني ما خلا منك يا أطيبهم، ويسلم لي غلاك وبوجودك معنا كل الأهداف سهل نحققها يا رفيق الدرب”.

صح لسانك و١حدنا



عساني ماخلا منك يا اطيبهم، ويسلم لي غلاك وبوجودك معنا كل الاهداف سهل نحققها يارفيق الدرب https://t.co/syZCLTZmCA — S a H a M (@SahamTunes) October 20, 2021