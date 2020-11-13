تناقل أحد الحسابات التابعة لمعجبي الفنانة الشابة حلا الترك على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو لها وهي تقود سيارتها للمرة الاولى في أحد المواقف. وهو ما أطلق موجة من التعليقات حيث دعاها محبوها إلى توخي الحذر فيما تساءل آخرون عن كيفية حصولها على الرخصة رغم أن منح الرخص توقف في زمن انتشار كورونا بحسب ما اشار إليه بعض الناشطين.

ومما متبه هؤلاء: ” ما شاء الله توها مكملة 18 و في أزمة كورونا منعوا تعليم السياقة، متى جابت الرخصة؟” و”أخيراً شفتها تسوق” و”مبروك حلا الترك على رخصة القيادة” و”مانصدق كبرتي لا مستحيل”.

ويشار إلى انها حصلت على السيارة هدية من جدتها مها الترك وعمتها لمناسبة يوم ميلادها الذي احتفلت به في أيار (مايو) الماضي (2020). وحينها نشرت صورة لها على حسابها الخاص على التطبيق مع التعليق: “أحلى هدية من تيتا وعمتي، سيارة حلوة، مبروكة عليّ. الله يخليكم لي وهذي بمناسبة عيدميلادي وهدية نجاحي وتخرجي والحمدلله على النِعم. أحبكم”.