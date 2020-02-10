أحمد إبراهيم في تعليقه عن انفصال أصالة وطارق العريان : ” في أسرار مبقولهاش على فكرة ولو قلتها هتبقا محرجة لناس كتير “

خرج الموزع المصري ” أحمد إبراهيم ” بتصريحات خلال لقاء تليفزيوني أجراه لبرنامج ” ET بالعربي ” تحدث فيها عن الخلافات التي وقعت بينه وبين الفنانة ” أصالة ” بعد زواجه من الفنانة ” أنغام ” وتعليقه عن إنفصال أصالة عن المخرج ” طارق العريان ” .

فقال أحمد إبراهيم أن التصريحات الهجومية التي شنتها ضده أصالة عقب زواجه من أنغام كانت لا تليق وإنه لا يحق لأحد التدخل في حياته الشخصية وإنهم من المفترض أن العلاقة بينهما كانت قريبة فمن الأفضل أن تتم المناقشة بينهما وليست على الملأ .

وعلق قائلا : ” المفروض إنه من باب القرب حتى لو في رأي في حاجة أو وجهة نظر أو عندي استفسار بما إننا قريبين من بعض نتكلم بينا وبين بعض مش على الملأ .. إحنا في مصر بنراعي العيش والملح جدا وأنا براعي العيش والملح اللي بيني وبين أي حد حتى لو كان في تصريحات مستفزة لغاية النهاردة وفي أسرار كتيرة مبقولهاش على فكرة يمكن لو قلتها هتبقا محرجة لناس كتير ” .

وتابع : ” أنا مش شايف إن كان في خصومة أصلا حتى لو كان في خصومة مينفعش تبقا تحت مبدأ إذا خاصم فجر .. وأنا كنت براعي جدا وأنا بتكلم إني مغلطش في حد، ودايما أكون بحترم الناس كلها وبحترم أولادي وحتى الناس اللي حصل بينا فده خلاف من طرفهم مش من طرفي أنا ” .

كما أشار أحمد إبراهيم إلى أن الفنانة سميرة سعيد سبق وأن حاولت إجراء الصلح بين الطرفين بأن تدعو الجميع لعشاء في منزلها مؤكدا أنها بالفعل قامت بعدة محاولات لتقريب وجهات النظر بحسن نية منها .

وعن انفصال أصالة وطارق العريان قال إنه لم يتابع ما حدث بالظبط وأضاف : ” الواحد بيتكلم كلام ميعرفش بكرا إيه هيحصل .. محدش عارف مين مع مين ومين هيسيب مين ومين هيرجع تاني يبقا مع مين .. فدايما أنا بحاسب على كلامي جدا لأن الدنيا حقيقي صغيرة .. هيجي وقت وهنبقا مع بعض في صورة واحدة هيبقا شكلنا وحش أوي لو قلنا كلام في حق بعض ورجعنا تاني في صورة جمعتنا ” .

واستكمل قائلا : ” مش كل انفصال بيكون وحش على فكرة أحيانا بيكون بداية لفرصة جديدة بين نفس الطرفين .. ممكن دي تبقى فرصة إن البيت يتبني تاني بصورة أحسن ” .