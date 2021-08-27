شاركت الفنانة المصرية ​ياسمين صبري​ صورة حديثة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال ​أحمد أبو هشيمة​ عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي، من إحدى المناسبات الخاصّة،

وقد لفت أبو هشيمة إنتباه الجمهور بإرتدائه جاكيت بيضاء بتصميم مميّز، ليتبين بعد ذلك أن سعر هذه الجاكيت يتجاوز ال2600$ أميركي أي ما يتجاوز 40 ألأف جينيه مصري،

كما شاركت ياسمين صبري أيضا صورة أخرى أطلت فيها بفستان قصير باللون الأبيض واللون الوردي علي أحد الشواطئ واعتمدت تسريحة شعر منسدل.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة ثانية” وشاركها البطولة الفنان أحمد مجدي، نهال عنبر، وإدوارد، هبة مجدي وهبة عبد الغني.