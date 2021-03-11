تداول رواد السوشال ميديا في سوريا، صورة للفنان أحمد الأحمد، بعد إجرائه عملية تجميل لأنفه، حيث ظهر الأحمد في الصورة بشكل مختلف، بعد تصغير أنفه.

كذلك شارك الفنان بنشر الصورة التي جرى تداولها، وعلق عليها بالقول: “كل المحبة لكم.. قريباً شخصية سعيد رمضان 2021”.

وانهالت التعليقات المتفاوتة على صورة الفنان السوري، حيث انتقده عدد كبير، مؤكدين أن شكله قبل كان أجمل، وأنهم اعتادوا على أنفه الطويل والذي كان مناسبًا لملامحه، فيما رأى آخرون أن تصرف الأحمد أمر شخصي ولا يحق لأي شخص انتقاده، معتبرين هذه التعليقات هي تدخل في حياته الشخصية.

ومن أبرز التعليقات: “الموضوع مو موضوع انف الموضوع انو فقد هويتو يعني انا ماعرفتو الا لما قرأت الاسم والتعليقات”، وقالت متابعة أخرى: “انا بظن انت رح يهلكك الندم لان مستحييييل ماقصة كنت احلى بس كنت احمد الاحمد وهلأ بطلت هو”.



ومن التعليقات المدافعة عنه: “من السخافه بمكان انه عند النظر لصورة مبدع متل احمد الاحمد انه نترك ابداعه وينحكى عن انفه مع انه الموضوع شخصي بحت وهو فنان شكله جزء من شخصياته وادواره..استاذ ترفع لابداعاتك القبعه”، “لاترد ع الانتقادات الناس بخصوص انفك.. المهم عملت الشي لي بيخليك مرتاح. انت فنان بكل معنى الكلمة”.

فيما دافع الفنان السوري قاسم ملحو عن مواطنه أحمد الأحمد، بسبب كثرة التعليقات على عملية التجميل، وكتب عبر حسابه في فيسبوك قائلًا: “لك عين عمك معقول تركتوا فنو ولحقتوا انفو؟؟ تخنتوها اي نعم”.

كما نشر موقع ميديا 7 صورتين للأحمد، من كواليس مسلسل خريف العشاق، حيث ظهر أنفه أصغر بكثير مما كان عليه سابقًا.

وأحمد الأحمد، هو فنان سوري برع في تقديم العديد من الأدوار المتنوعة ما بين الاجتماعية والكوميدية، ويعتبر من أبرز نجوم سوريا، وهو شقيق الفنان محمد الأحمد.

ومن أبرز الأعمال التي قدمها أحمد الأحمد: مسلسل “هومي هون”، والانتظار إلى جانب تيم حسن وأيمن رضا، وآخرون، كما شارك في مسلسل “قاع المدينة”، إلى جانب أيمن زيدان، وتاج حيدر.

وجسد شخصية سمعان بو قعقور في المسلسل الكوميدي الشهير “الخربة”، وشارك في مسلسل “قلم حمرة” من إخراج الراحل حاتم علي، بشخصية بسام، ومن أدواره الكوميدية المميزة، شخصية سلام في مسلسل الحقائب “ضبوا الشناتي” الذي عُرض عام 2014.