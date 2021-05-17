تبنى الفنان ” أحمد التهامي ” دعوة للصلح بين الفنان ” أمير كرارة ” والفنانة ” مها أحمد ” بعد تصريحات الأخيرة التي هاجمت فيها كرارة والفنان أحمد السقا واتهمتهم فيها بالاستعلاء عليها .

فنشر أحمد التهامي صورتين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” إحداهما تجمع بينه وبين امير كرارة .. والأخرى تظهر بها مها أحمد مع زوجها الفنان ” مجدي كامل ” ونجلهما .

وكتب التهامي في تعليقه : ” دول إخواتي ودول إخواتي .. وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير .. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ” .

وتابع : ” الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية .. وصاحب الشأن راجل محترم وإبن بلد وبيفهم في الأصوال وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة ” .

وأضاف أحمد التهامي : ” ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل .. وربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير ” .

وعلى الجانب الآخر علق الفنان أمير كرارة على ذلك معربا عن تقديره للفنانة مها أحمد وللفنان مجدي كامل فقال : ” مها أختي ومجدي أخويا وانا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلاً الموقف دا محصلش وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا ” .