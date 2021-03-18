تمّ نقل الممثل اللبناني أحمد الزين بشكل عاجل إلى المستشفى، أمس الاربعاء، بسبب تعرضه لذبحة قلبية مفاجئة حيث خضع لعملية جراحية فورية.

هذا وقد أكد بلال الزين نجل أحمد الزين أن والده أصبح في حالة صحية أفضل وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة إثر تعرضه لذبحة قلبية عند منتصف الليل ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وكتب بلال الزين عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك كلمات طمأن فيها كل محبي والده أحمد قال فيها: “بفضل الله ودعواتكم، بحب طمن الجميع ان الوالد أصبح أفضل و منذ قليل حكيت معه اتصال فيديو، نظرا لتواجدي خارج لبنان. وبتشكركم على محبتكم و سؤالكم”.

وأشار نجل أحمد الزين إلى أن دعوات المحبين كنز لا يقدر بثمن، معتذرا من كل الأشخاص الذين حاولوا التواصل مع العائلة للاطمئنان على صحة والده، معلقة بالقول: “أبو حسن شخصيا بيتشكركم فردا فردا، وإن شاء الله خلال كم يوم بكون بيناتنا، الله يحميكم ويحفظكم أنتم و عائلتكم، وكل أحبابكم من كل مكروه”.

في السياق نفسه، كان نجل الممثل أحمد الزين قد أعلن، مساء الثلاثاء، خبر مرض والده عبر الفيسبوك، متمنيا منهم الدعاء له، ولهم الأجر والثواب، متوجها إلى والده بالقول: “سلامة قلبك يا تاج راسي.

يذكر ان احمد الزين، 77 عاما، ممثل لبناني مخضرم اشتهر بأدوار الحركة في مجموعة الأفلام التي تم إنتاجها في بيروت أثناء الحرب الأهلية، وأخرج الكثير منها يوسف شرف الدين، كما اشتهر بأدوار درامية عدة في مسلسلات كاملة أو سباعيات في تلفزيون لبنان إبان الحرب الأهلية.

شارك في العديد من المسلسلات اللبنانية والسوريّة ومن أشهر أعماله “الغالبون” الذي يحكي قصة المقاومة اللبنانية والذي أدى فيه دور الجنوبي الأبي .