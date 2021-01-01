أثار الناشط الكويتي على مواقع التواصل ​أحمد السالم​ الجدل بين متابعيه بمقطع فيديو شاركه مع محبيه في موقع للتواصل الاجتماعي تحدث فيه عن واجبات الزوجة تجاه زوجها.

وأكد السالم في حديثه أن الزوجة مسؤولة عن الاهتمام بتلبية احتياجات الزوج في حياته اليومية قائلا: “المرأة مسؤولة عن الرجل وبيته وأكله وطلعاتها مع الصديقات لازم تقل”.

وشكل هذا الموقف من السالم ردود فعل متبايبنة بين من انتقده معتبراً أنه حصر المرأة في دور واحد هو أن تخدم زوجها وكأنها جارية، فيما وافقه آخرون في الرأي، معتبرين أن العديد من الزوجات يهملن بيتهن وأزواجهن ويقضين أوقاتهن في التسوق ومع الصديقات.

إشارة إلى أن خبر انفصال الفاشينيستا السعودية ​ملكة كابلي​ من زوجها المدوّن الكويتي أحمد السالم شكلت مادة دسمة لرواد السوشيال ميديا وتصدرت محركات البحث والأخبار.

أحمد السالم:



"المرأة مسؤولة عن الرجل وبيته وأكله وطلعاتها مع الصديقات لازم تقل" pic.twitter.com/8sT0ni5eO6 — Gorgeous (@Gorgeous20we) January 1, 2021