أحمد السعدني ” بسبب زي الشمس اتشتمت شتايم عمري متشتمتها “

حل النجم المصري أحمد السعدني ضيفا في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب والذي يعرض على قناة ” MBC مصر ” مع أسرة مسلسل ” زي الشمس ” والذي تم عرضه في رمضان 2019 .

وتحدث السعدني عن مسلسل زي الشمس وأعرب عن سعادته بالدور الذي جسده فيها وعن النجاح الغير متوقع والمفاجئ بالنسبة له للمسلسل فكان يشعر بالتوتر والخوف من رد فعل الجمهور .

وصرح خلال اللقاء بإنه تعرض لهجوم كبير بسبب دوره في المسلسل حيث قال : ” اتشتمت شتايم عمري في حياتي متشتمتها ” .

وكان يرى أن شخصية عمر التي قام بتجسيدها لم تكن سيئة بهذا الشكل وإنما كان مجني عليه بسبب الظروف التي وضع بها وزواجه من فتاة سيئة السمعة وهو ما نتج عنه الأخطاء التي ارتكبها بعد ذلك .

مسلسل زي الشمس من بطولة : دينا الشربيني وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد داوود .. من تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز .